ไก่ยิ้มออก! 'เซสเซญง' สลัดเจ็บลุ้นประเดิมสนามดวลพาเลซ

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่า ไรอัน เซสเซญง ดาวรุ่งสารพัดประโยชน์ทางกราบซ้าย กลับมาร่วมซ้อมกับทีมได้แล้ว และมีลุ้นประเดิมสนามให้กับต้นสังกัดใหม่ในเกมกับคริสตัล พาเลซ คืนวันเสาร์นี้

ดาวเตะวัย 19 ปี ได้รับบาดเจ็บแฮมสตริงตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และยังไม่ได้ลงเล่นให้ไก่เดือยทองในฤดูกาลนี้เลยแม้แต่นัดเดียว หลังย้ายมาจากฟูแลมด้วยค่าตัว 25 ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ที่ผ่านมา

