ไก่ยิ้มออก! 'เซสเซญง' สลัดเจ็บคืนสนามซ้อม

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่า ไรอัน เซสเซญง ดาวรุ่งสารพัดประโยชน์ทางกราบซ้าย หายจากอาการบาดเจ็บสะโพก และกลับมาร่วมซ้อมกับทีมได้แล้ว

ไก่เดือยทองประสบปัญหานักเตะตัวหลักบาดเจ็บหลายรายทั้งแฮร์รี เคน, ซน ฮึง-มิน, อูโก้ โยริส และมุสซา ซิสโซโก้ อันเป็นผลให้แพ้รวดใน 3 นัดหลังสุด

แต่ทีมของโชเซ มูรินโญ ก็ได้รับข่าวดีก่อนเกมเอฟเอคัพรอบ 5 หลังจากดาวเตะวัย 19 ปี สามารถลงฝึกซ้อมได้อีกครั้ง

