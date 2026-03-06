Goal.com
ให้กำลังใจไม่เป็นเหรอ? เอฟราซัดเนวิลล์, คีน และ สโคลส์ ดีแต่โจมตีคาร์ริค

ปาทริซ เอฟรา ตำนานแข้ง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แสดงความไม่พอใจสามอดีตเพื่อนร่วมทีมที่วิพากษณ์วิจารณ์การทำงานของ ไมเคิล คาร์ริค ในช่วงหลัง

อดีตกองกลางปีศาจแดง เข้ามาคุมทีมด้วยสัญญาจนจบฤดูกาล โดยทำผลงานได้ค่อนข้างประทับใจ ชนะ 6 เสมอ 1 ก่อนที่นัดล่าสุดจะพลาดท่าบุกพ่าย นิวคาสเซิล

ทำให้ สโคลส์ ได้โพสต์สตอรี่ไอจีหลังเกมพ่าย นิวคาสเซิล 2-1 “ไมเคิล มีบางอย่างที่พิเศษจริง ๆ เพราะ ยูไนเต็ด ฟอร์มห่วยใน 4 เกมหลังสุด...ราตรีสวัสดิ์”

เช่นเดียวกับ แกรี เนวิลล์ และ รอย คีน ที่มักหามุมวิจารณ์และตั้งคำถามในฝีมือของ คาร์ริค ทุกครั้งที่มีการพูดเรื่องการตั้งเป็นกุนซือถาวร โดย เอฟรา แสดงความผิดหวัง ที่อดีตเพื่อนร่วมทีมเลือกใช้คำพูดโจมตีแทนที่จะให้กำลังใจ คาร์ริค ที่เข้ามาแก้ปัญหาต่าง ๆ นานาภายในทีม
“ผมหวังให้สตอรี่อินสตาแกรมของ พอล สโคลส์ เป็นของปลอมนะ ผมหวังให้เขาถูกแฮค” เอฟรา เผย

“บอกตามตรง ผมไม่ค่อยแปลกใจหรอกที่อะไรแบบนั้นออกมาจากสโคลซี เขาคือนักเตะที่เงียบขรึมที่สุดที่ผมเคยเล่นด้วยตลอดอาชีพการค้าแข้ง ตอนนี้ในสื่อ เขามักจะทิ้งบอมบ์อยู่เรื่อย

“ผมไม่เข้าใจจริง ๆ ว่าทำไมไม่หนุนหลัง ไมเคิล คาร์ริค เขาเป็นหนึ่งในพวกเรานะ และก็กำลังทำผลงานได้ดีมาก ๆ มีการวิจารณ์แง่ลบจากสโคลซี แล้วก็จาก รอย คีน และ แกรี เนวิลล์

“มันทำให้ผมหงุดหงิดเพราะเราอยากอยู่ในท็อปโฟร์ และคอมเมนต์เหล่านั้นมันไม่จำเป็นเลยสักนิด แต่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำเมื่อทำงานทางทีวี คุณไม่สามารถพูดอะไรแง่บวกได้ คุณต้องตั้งแง่อยู่เสมอ

จากนั้น เอฟรา ก็จัดหนัก เนวิลล์ แบบเพียว ๆ “คนพวกนี้ส่วนใหญ่จับงานคุมทีม

ไม่นานก็โดนไล่ออก ผมเคยพูดกับ เนวิลล์ ‘มันง่ายที่จะพูดทางทีวี ตอนนายอยู่บาเลยเซีย พวกเขาขอ ปาเอญา (อาหารสเปน) แต่นายเสิร์ฟ ฟิชแอนด์ชิปส์ ให้พวกเขาซะงั้น'

“หลังจากนั้นสามเดือน พวกเขาก็ขอบอกลา ผู้คนไม่ลืมหรอกนะสิ่งที่พวกเขาฝากผลงานไว้ตอนคุมทีม ในฐานะนักเตะ พวกเขาคือตำนานผู้ยิ่งใหญ่ แต่ในฐานะกุนซือ พวกเขาไม่ได้มีผลงานที่ดีอะไรเลย ดังนั้นสำหรับพวกเขาการที่จะพูดและทำลายอาชีพกุนซือของคนอื่น ผมว่ามันก็เลยเถิดเกินไปหน่อย”

