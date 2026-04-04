ใช้ลูกครึ่งสร้าง(ทีม)ชาติ - ย้อนดู ‘The Azkals’ ยุคฝันใหญ่ของฟุตบอลฟิลิปปินส์

เมื่อปี 2024 สมาคมฟุตบอลฟิลิปปินส์ ตัดสินใจยุติการใช้ฉายา The Azkals ที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2010 ในช่องทางอย่างเป็นทางการทั้งหมด ให้หลังการประกาศลาออกของ แดน ปาลามี พ่อบ้านสมาคมฯ เพียงไม่นาน ถือเป็นจุดสิ้นสุดยุคสมัยแห่งการสร้างทีมชาติด้วยแนวคิด Global Scouting หรือการดึงนักเตะลูกครึ่งจากทั่วโลกมาเป็นแกนหลัก ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งในแง่บวกและแง่ลบต่อวงการลูกหนังตากาล็อก
ฟุตบอลไม่ใช่กีฬายอดนิยมของชาวฟิลิปปินส์ สนามบาสเกตบอลมีอยู่ทุกหัวระแหง แต่สนามฟุตบอลกลับเงียบเหงา โดยเฉพาะในปี 2009 ที่ทีมชาติฟิลิปปินส์ตกต่ำถึงขีดสุด อันดับโลกใกล้แตะ 200 ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและไร้ทิศทางในการพัฒนา
จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อ แดน ปาลามี นักธุรกิจหนุ่มผู้มั่งคั่งและมีหัวใจรักฟุตบอลเต็มเปี่ยม ก้าวเข้ามาดูแลทีมชาติในฐานะผู้จัดการทีม เขามาพร้อมกับ "Project 100" – แผนการใหญ่ที่ใช้ทุนทรัพย์และสายสัมพันธ์ส่วนตัว เพื่อพาฟิลิปปินส์ทะยานขึ้นสู่ 100 อันดับแรกของโลกให้ได้
แดน ปาลามี ทราบดีว่าการรอคอยการพัฒนาลีกลูกหนังภายในประเทศอาจต้องใช้เวลานับทศวรรษ เขาจึงเลือกใช้ "ทางลัด" ด้วยการส่งทีมงานออกค้นหาผู้เล่น "ลูกครึ่ง" ที่มีเชื้อสายฟิลิปปินส์ซึ่งค้าแข้งอยู่ตามลีกต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรป
ผลลัพธ์ของโปรเจกต์นี้ปรากฏให้เห็นในศึก AFF Cup 2010 ทีมชาติฟิลิปปินส์โฉมใหม่เปิดตัวด้วยขุมกำลังลูกครึ่งคุณภาพสูง นำโดย นีล เอเธอริดจ์ ผู้รักษาประตูอนาคตไกล รวมถึงสองพี่น้อง ฟิล และ เจมส์ ยังฮัสแบนด์ อดีตเด็กปั้นจากอะคาเดมีของเชลซี
จากทีมที่มักจะจอดป้ายเพียงแค่รอบคัดเลือก ฟิลิปปินส์สร้างความช็อกไปทั่วอาเซียนด้วยการบุกไปชนะเวียดนาม (แชมป์เก่า) ถึงถิ่น 2-0 เกมนี้ถูกขนานนามว่า "ปาฏิหาริย์แห่งฮานอย" ชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้แค่พาพวกเขาไปถึงรอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรก แต่ยังจุดกระแสฟุตบอลในประเทศให้ลุกโชนขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน รวมไปถึงความต้องการจะมี ‘ฉายา’ อย่างเป็นทางการให้กับทีมชาติด้วย
ย้อนไปในปี 2006 เคยมีกระทู้ในเว็บบอร์ดดัง(ที่ปิดไปแล้ว)อย่าง PinoySoccer ที่เปิดให้สมาชิกโหวตเลือกฉายาทีมชาติ หลังจากถกเถียงพูดคุยกันอย่างคึกคัก ชื่อที่ชนะก็คือ Azkals ที่ เอาคำว่า askal ในภาษาตากาล็อก(ลดรูปมาจาก asong Kalye แปลตรงตัวว่า ‘หมาถนน’) มาบิดรวมกับคำว่า Calle Azul(ชื่อถนนเส้นหนึ่ง แปลตรงตัวว่า ‘ถนนสีน้ำเงิน’) ในความหมายที่สื่อถึงหมาพันธุ์ทาง ‘เลือดผสม’ ที่สู้ชีวิตแม้ยากลำบาก และมีความเป็นปินอยเต็มภาคภูมิ เมื่อแฟนบอลหยิบเอาฉายานี้มาใช้ สมาคมฯ ยุคแดน ปาลามี ก็รู้งาน รับเอามาเป็นฉายาอย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้น
ฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของปาลามีเดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน พวกเขากลายเป็นขาประจำของศึก AFF Championship โดยทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้ถึง 5 จาก 7 ครั้งหลังสุด (2010, 2012, 2014, 2018 และ 2024) ผ่านเข้ารอบสุดท้าย AFC Asian Cup 2019 ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ภายใต้การคุมทีมของกุนซือระดับตำนานอย่าง สเวน-โกรัน อีริคส์สัน ในปี 2018 ฟิลิปปินส์ไต่ขึ้นไปถึงอันดับ 111 ของ FIFA Ranking - ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดตลอดกาล ผู้เล่นเกรด ‘อินเตอร์’ ที่ผ่านฟุตบอลระดับยุโรปตบเท้ารับใช้ชาติไม่ขาดสาย ตั้งแต่ นีล เอเธอริดจ์, สเตฟาน ชร็อค, ฮาเวียร์ ปาตินโญ จนถึง แกร์ริท โฮลท์มันน์ ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จที่พึ่งพาผู้เล่นลูกครึ่งเป็นหลักเริ่มส่งสัญญาณความอ่อนล้า เมื่อโครงสร้างลีกภายในประเทศยังไม่แข็งแรงพอที่จะผลิตนักเตะท้องถิ่นขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้ทันเวลา ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้การจัดการทีมทำได้ยากขึ้น อันดับโลกของฟิลิปปินส์เริ่มนิ่งและตกลงในช่วงท้ายวาระของปาลามี
ในปี 2024 เมื่อ แดน ปาลามี ตัดสินใจวางมือหลังจากทุ่มเทมานานกว่าทศวรรษ สมาคมฟุตบอลฟิลิปปินส์ชุดใหม่จึงตัดสินใจ "รีแบรนด์" ทีมชาติครั้งใหญ่ เลิกใช้ฉายา The Azkals โดยให้เหตุผลว่า นักฟุตบอลทุกคนคือชาวฟิลิปปินส์อย่างเท่าเทียมกัน ไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกด้วยที่มาหรือสายเลือดอีกต่อไป
ปิดฉากยุคสมัยแห่ง ‘หมาข้างถนน’ ที่เหลือไว้คือเส้นทางให้ชาติอื่น ๆ ได้ศึกษา กับทีมชาติฟิลิปปินส์ที่ตื่นขึ้นแล้ว ไม่กลัวใคร กล้าฝันใหญ่ พร้อมแบกรับภารกิจมุ่งสู่ TOP 100 ของโลกให้ได้ในสักวัน