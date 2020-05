Algumas fotos marcantes. Toyota 81,Copa 82, Tele Santana, Echeverry,Canavaro, Janyck,Bernard,comemoração do titulo no Fenerbahce, Pele e PC Caju na Despedida do Platini, Coutinho e Tarcisio.

A post shared by Arthur Antunes Coimbra (@zico) on May 18, 2020 at 5:27pm PDT