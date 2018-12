ใจมันได้! น่องเหล็กซาอุฯปั่นข้ามประเทศเชียร์บ้านเกิดลุยเอเชียนคัพ

ฟาฮัด อัล ยะห์ยา นักปั่นจักรยานชื่อดังชาวซาอุดิอาระเบีย ออกเดินทางจากบ้านเกิดด้วยจักรยานคู่ใจ เพื่อมาเชียร์ชาติตนเองลุยศึกเอเชียนคัพ 2019 ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อัล ยะห์ยา มีชื่อเสียงในเรื่องการปั่นจักรยานทางไกล ซึ่งเขาเคยปั่นระยะทางมากกว่า 5,000 กิโลเมตร เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา เพื่อไปกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เมื่อช่วงชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ในเดือนมิถุนายน

ล่าสุดเจ้าตัวออกเดินทางกับพาหนะคู่ใจอีกครั้ง เพื่อไปเชียร์บ้านเกิดลุยศึกเอเชียนคัพ 2019 ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในชาติตนเองด้วยการปั่นจักรยานและนำธงชาติไปยังประเทศต่างๆ

สำหรับทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ถูกจับวางอยู่ในกลุ่มอี ร่วมกับ กาตาร์, เลบานอน และเกาหลีเหนือ และมีโปรแกรมนัดแรกในศึกเอเชียนคัพ 2019 พบกับทีมชาติเกาหลีเหนือ ในวันที่ 8 มกราคม 2562

This is Saudi cyclist Fahad Al Yahya who is cycling from Riyadh to UAE to support the @SaudiNT in the Asian Cup. Might be nothing compared to the trip he took to Moscow to support the team in the WC this past summer. 💚🇸🇦 pic.twitter.com/ujK7U0sF93 — KSA football Insider (@SAFinsider_EN) December 25, 2018