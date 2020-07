ใจแลกใจ! ร้านพนันจ่ายเงินคนแทงลินการ์ดไม่ยิงไม่จ่าย, เอาไปบริจาคต่อ Black Lives Matter

Paddy Power ร้านพนันชื่อดังในประเทศอังกฤษ ประกาศจ่ายเงินให้ แอนโทนี จอห์นสัน ผู้แทงพนันว่าเจสซี ลินการ์ด กองกลางแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะยิงหรือแอสซิสต์ไม่ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวในฤดูกาลนี้

ชายหนุ่มชาวอังกฤษวางเดิมพันกับร้านพนันชื่อดังว่ามิดฟิลด์ปีศาจแดงจะไม่สามารถสร้างผลงานเป็นชิ้นเป็นอันได้แม้แต่ครั้งเดียวในฤดูกาลนี้ ทว่าลินการ์ดกลับสามารถยิงประตูได้สำเร็จในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของเกมสุดท้ายในพรีเมียร์ลีกที่เอาชนะเลสเตอร์ ซิตี้ 2-0 ทำให้จอห์นสันต้องเป็นฝ่ายแพ้พนันไปอย่างน่าเสียดาย

Tough beat. We’ll be paying this one out as a winner. Have a fizzy drink on us. pic.twitter.com/AzplA0V7L7

อย่างไรก็ดี ร้าน Paddy Power ได้ประกาศว่าจะจ่ายเงินให้จอห์นสันในฐานะผู้ชนะ หลังจากที่แพ้เดิมพันไปอย่างเฉียดฉิวซึ่งส่งผลให้จอห์นสันได้รับเงินถึง 135.30 ปอนด์ จากที่ลงเงินไปเพียง 3.30 ปอนด์เท่านั้น

เหตุการณ์กลับพลิกผันอีกรอบ เมื่อจอห์นสันเองก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายแพ้ และไม่ควรได้รับเงินเดิมพันดังกล่าว จึงได้ตัดสินใจบริจาคต่อให้โครงการ Black Lives Matter เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิ์ให้คนผิวดำต่อไป พร้อมเรียกร้องให้ใครก็ตามที่เห็นโพสต์ของเขาบริจาคตามด้วย

Shoutout to @paddypower for paying out anyway but I can’t accept this.



If you’ve enjoyed this tweet, consider making a donation to @ukblm https://t.co/Q4sx5aPYA6 pic.twitter.com/4S1o8oaVQL