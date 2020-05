ใจเย็นก่อนท่านปธ.! ลียงแถลงวันแข่ง UCL เลกสองยังไม่คอนเฟิร์ม

โอลิมปิค ลียง แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าโปรแกรมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย เลกสองกับยูเวนตุส ยังไม่ได้มีการประกาศวันที่แน่นอน

ก่อนหน้านี้ ฌอง มิเชล อูลาส ประธานลียง เผยว่าเกมยุโรประหว่างโอแอลและเบียงโคเนรีจะกลับมาเตะแบบสนามปิด วันที่ 7 สิงหาคม ณ เมืองตูริน แต่ล่าสุดทางสโมสรได้ปฎิเสธเรื่องดังกล่าวแล้ว

"โอลิมปิค ลียงขอยืนยันว่าวันที่ยูเวนตุส พบกับโอแอล ในเลกสอง ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้ายยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์ม ซึ่งตรงข้ามกับที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้" แถลงการณ์ของลียง ระบุ

"วันแข่งรอบ 16 ทีมสุดท้าย เป็นส่วนหนึ่งของตารางแชมเปี้ยนส์ลีก ที่จะประกาศโดยยูฟ่าในอนาคตอันใกล้"

We would like to affirm that the date for Juventus v OL, in the second leg of the UEFA @ChampionsLeague Round of 16, has not yet been confirmed, contrary to what has previously been stated.https://t.co/PnKcnl0lbz