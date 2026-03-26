ใจพร้อมอยู่! 'แม็คไกวร์'เผยใกล้บรรลุสัญญาใหม่ แมนฯยูฯ

แฮร์รี แม็คไกวร์ ปราการหลังจอมเก๋าของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เผยว่าการเจรจาสัญญาใหม่เป็นไปด้วยดีและใกล้ได้ข้อสรุปแล้ว
แนวรับวัย 33 ปี เหลือสัญญาปัจจุบันถึงจบฤดูกาลนี้ ซึ่งเจ้ายืนยันว่ายังต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรต่อไป และมีเจรจากันมาตลอดซึ่งน่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้
"มีการพูดคุยกันแล้ว ผมคิดว่าเราจะบรรลุข้อตกลงที่ดีที่สุดสำหรับสโมสรและตัวผมเอง" แม็กไกวร์ กล่าวระหว่างเก็บตัวกับทีมชาติอังกฤษ
“ผมคิดว่าเราจะหาข้อสรุปที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสโมสรและตัวผมได้ในเร็วๆ นี้ ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ต่อหรือย้ายทีม ทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยเร็วๆ นี้”
“ผมรักสโมสรนี้ แต่ทุกอย่างต้องถูกต้องสำหรับทั้งผมและสโมสร ผมไม่อยากอยู่ต่อเพียงเพราะความรู้สึก ผมอยากอยู่เพราะผมต้องการมีส่วนช่วยพาทีมก้าวไปข้างหน้า และสโมสรมองว่าผมยังมีบทบาทสำคัญ”
ก่อนหน้านี้ ฟาบริซิโอ โรมาโน ก็เพิ่งออกมายืนยันเช่นกันว่า แฮร์รี แม็คไกวร์ กำลังจะต่อสัญญากับ แมนฯยูไนเต็ด โดยคาดว่าจะเป็นสัญญา 1 ปี พร้อมอ็อปชั่นอีก 1 ปี