ใกล้คัมแบ็ค! โกเมสลงเกมอุ่นเครื่องในสนามซ้อมทอฟฟี่

อันเดร โกเมส กองกลาง เอฟเวอร์ตัน กลับมาลงสนามอีกครั้งในเกมอุ่นเครื่องแบบปิด หลังได้รับบาดเจ็บข้อเท้าหัก เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา

มิดฟิลด์วัย 26 ปี ได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่อง 11 คน แบบเต็มเวลา 60 นาที ที่ฟินช์ฟาร์ม สนามซ้อมของสโมสร โดยแมตช์นี้มีทั้งนักเตะจากทีมชุดใหญ่ และชุดอายุไม่เกิน 23 ปี ที่ได้ลงสนาม

ห้องเครื่องชาวโปรตุเกสได้รับบาดเจ็บอย่างหนักที่ข้อเท้าขวา จนทำให้หลายฝ่ายมองว่าเขาอาจต้องพักยาวตลอดซีซั่น แต่กลายเป็นว่าแข้งรายนี้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และใกล้ที่จะกลับมาลงแข่งขันได้อีกครั้ง

💙 | Brilliant news on @aftgomes ' involvement in today's behind-closed-doors friendly at USM Finch Farm!



He will now continue training with the first team ahead of #ARSEVE next weekend. 💪 pic.twitter.com/xR2Zs6y5SV