'โอบาเมยอง'งงหนัก VAR ไม่เช็คจังหวะอาร์โนลด์เข้าอันตราย

ปิแอร์-เอเมริค โอบาเมยอง กองหน้าของอาร์เซนอล สุดงง VAR ไม่เช็คจังหวะที่ เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ เล่นอันตรายใส่ บูกาโย ซาก้า ในเกมเปิดบ้านเฉือนลิเวอร์พูล 2-1

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงต้นครึ่งหลัง เมื่อดาวโรจน์ของ เดอะ กันเนอร์ส ถูกฟูลแบ็คหงส์แดงยันใส่หน้าแข้ง แต่ปรากฎว่า ผู้ตัดสิน หรือ ทีมงาน VAR กลับไม่เช็คจังหวะนี้ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ จึงรอดตัวจากการโดนลงโทษไป

WTF didnt Even get the VAR on this one