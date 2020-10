โอลิวิเยร์ ชิรูด์ กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศส ดอดขอลายเซ็น อังเดร เชฟเชนโก้ กุนซือทีมชาติยูเครน หลังจบเกมอุ่นเครื่อง เพราะเป็นนักเตะขวัญใจในวัยเด็กของเขา

ดาวยิงจากเชลซีทำ 2 ประตู ช่วยทีมตราไก่ถล่มยูเครนยับเยิน 7-1 ส่งผลให้ยอดรวมสกอร์ในทีมชาติของเขาเพิ่มเป็น 42 ประตู แซงหน้า มิเชล พลาตินี ขึ้นเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลอันดับ 2 ของฝรั่งเศส เป็นรองแค่ เธียร์รี อองรี ที่ทำประตู 51 ประตูเท่านั้น

"เชฟเชนโก้คือหนึ่งในนักเตะคนโปรดของผม ถ้าไม่ใช่คนโปรดที่สุดตอนที่ผมยังเป็นเด็ก" ชิรูด์ กล่าวผ่าน Telefoot

"ผมเข้ามาทักทายเขาหลังจบเกม และขอลายเซ็นจากเขา เพราะผมเป็นแฟนตัวยงของเขา มันมีความหมายต่อผมมาก ๆ"

