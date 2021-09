โหม่งคมกริบ! "ธีรศิลป์" ติดโผลูกยิงยอดเยี่ยม ACL 2021 รอบ 16 ทีม (มีคลิป)

The Best Goal of #ACL2021 Round of 16 is __________ ?



🇫🇷 Bafetimbi Gomis

🇵🇱 Jakub Swierczok

🇮🇷 Mahdi Torabi

🇨🇲 Vincent Aboubakar

🇹🇭 Teerasil Dangda



🗳️ VOTE: https://t.co/cVsVQalDJb pic.twitter.com/j08oZopo1h