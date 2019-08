โหมข่าวย้าย! เดมเบเลลบ'บาร์เซโลนา'จากบัญชีไอจี

อุสมาน เดมเบเล ปีกตัวจี๊ดของบาร์เซโลนา ลบชื่อเมืองบาร์เซโลนาออกจากข้อมูลในอินสตาแกรมแล้ว ท่ามกลางข่าวลือว่าเขาเตรียมเก็บข้าวของย้ายออกจากทีม

รายงานจากสเปนระบุว่า บาร์ซายื่นข้อเสนอเป็นเงินสดพ่วงเดมเบเล เพื่อแลกกับการคว้า เนย์มาร์ เข้าไปให้ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง พิจารณา

Ousmane Dembélé has just removed his location, Barcelona, from from his instagram bio. The last time he did this, he ended up moving to Barcelona. pic.twitter.com/cUNs0DGkay