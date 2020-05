โหดแท้! อาร์วีพีเผยถูก'ฟาน กัล'ตบในเกมบอลโลก

อดีตดาวยิงชาวดัตช์เผยเคยถูก หลุยส์ ฟาน กัล ตบในเกมฟุตบอลโลก 2014 หลังปฏิเสธที่จะเปลี่ยนตัวออกจากสนาม

โรบิน ฟาน เพอร์ซี อดีตกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ส เผย เขาถูก หลุยส์ ฟาน กัล ตบ หลังปฏิเสธที่จะถูกเปลี่ยนตัวออก ในเกมฟุตบอลโลก 2014 รอบสุดท้าย

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศกับคอสตาริก้า ซึ่งทั้งสองทีมเสมอกันใน 120 นาที 0-0 ก่อนขุนพลอัศวินสีส้มจะเอาชนะในการดวลจุดโทษ

"เกมดำเนินไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ หลุยส์ตะโกนมาว่า 'ฉันจะเปลี่ยนนายออก' ผมหันกลับไปตะโกนว่า 'ไม่ เราจะได้ยิงจุดโทษแล้วนะ' แต่สภาพร่างกายของผมล้ามากในช่วง 20 นาทีสุดท้าย" อาร์วีพี กล่าวเผยผ่านหนังสือ 'The Manager and the Total Person' ที่เล่าชีวิตในการคุมทีมของฟานกัล

"ฟาน กัล สังเกตเห็น เขาโกรธจนควันออกหู"

"เมื่อช่วงต่อเวลาพิเศษจบลง เรามารวมตัวกันตรงริมเส้น เขาเข้ามาใกล้และตบผมในทันที"

"เขาใช้ฝ่ามือที่ใหญ่แบนตบผม และพูดด้วยอารมณ์โกรธว่า 'อย่าทำแบบนั้นกับฉันอีกนะ' "

"ผมมองหน้าเขาด้วยความตกตะลึง หลุยส์พูดว่า 'ทำหน้าที่ของนายต่อไป และต้องแน่ใจนะว่านายจะยิงจุดโทษเข้า' "

"ผมดีใจที่ยิงจุดโทษเสียบมุมประตู เมื่อผมมองย้อนกลับไปเหตุการณ์นั้น มันเป็นเหตุการณ์ที่ประหลาด แต่นั่นคือหลุยส์"

"บางครั้งเขาก็กอดนักเตะ บางครั้งเขาก็ตีนักเตะ"