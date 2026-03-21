โลกกำลังวุ่นวาย! เป๊ปสวนนักข่าวปั่นดราม่า “ศาสตร์มืด” กับอาร์เตต้า

เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือ แมนฯ ซิตี้ ตอบนักข่าวพยายามยกประเด็นที่ มิเกล อาร์เตต้า เคยพาดพิงเรื่องศาสตร์มืดสมัยทำงานกับ เป๊ป ที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
ย้อนกลับไปในเดือนกันยายน ปี 2024 ในเกมที่ เรือใบสีฟ้า เสมอ ปืนใหญ่ 2-2 หลังเกม สโตนส์ โจมตี อาร์เซนอล ว่าใช้ศาสตร์มืด แต่ อาร์เตต้า ออกมาตอบโต้ว่าเขามีข้อมูลทุกอย่างจากช่วงเวลา 4 ปีที่นั่น จนทำให้ เป๊ป ไม่พอใจ และอาร์เตต้า ออกมาแก้ข่าวพร้อมปรับความเข้าใจกัน
ในงานแถลงข่าวก่อนนัดชิงฯ คาราบาว คัพ ประเด็นนี้ถูกหยิบยกมาถาม เป๊ป อีกครั้ง ซึ่งเขาออกอาการเบื่อหน่าย พร้อมชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ตึงเครียดระดับโลกที่กำลังเกิดขึ้น แต่นักข่าวยังชี้ประเด็นเรื่องศาสตร์มืดกันอยู่เลย
“ไม่ครับ ผมไม่มีเวลาไปลอนดอน และผมก็คิดว่าเขาก็คงไม่มีเวลามาแมนเชสเตอร์เหมือนกัน" เป๊ปเมื่อถูกถามว่าเขาสามารถไปดินเนอร์กับ มิเกล อาร์เตต้า ได้หรือไม่
"ความสัมพันธ์ของเราตอนนี้มันต่างจากตอนที่เราเคยอยู่ด้วยกันที่นี่ (แมนฯ ซิตี้) วันละ 5-6 ชั่วโมงอย่างสิ้นเชิง ผู้จัดการทีมทุกคนต่างก็มีงานล้นมือ แต่ถ้าคุณพยายามจะใช้คำถามเพื่อสร้างความขัดแย้งระหว่างผมกับมิเกล หรือกับอาร์เซนอล ผมอายุเยอะพอนะที่จะมองออกว่าคุณกำลังพยายามทำอะไรอยู่”
เมื่อถูกถามต่อในประเด็นที่คิดว่า อาร์เซนอล ของ อาร์เตต้า เป็นเจ้าแห่งศาสตร์มืดหรือไม่?
"คุณพูดแบบนั้นเหรอ? งั้นไปลอนดอนสิ ไปงานแถลงข่าวของมิเกลดู คุณมีเวลาก็ไปที่นั่นเลย ถามเขาเรื่องนี้เลย
“เพราะถ้ามีใครทำเรื่องพวกนั้น มันก็มีผู้ตัดสินคอยจัดการอยู่แล้ว ผู้จัดการทีมสามารถทำอะไรก็ได้ที่เขาต้องการ ผมเองก็เช่นกัน ผมไม่รู้หรอกว่าทีมไหนใช้ศาสตร์มืดหรือเปล่า
“ดูสิ่งที่เกิดขึ้นรอบโลกสิ เรากำลังเผชิญกลียุค และไม่มีใครทำอะไรเลยสักอย่าง ทุกอย่างมันถูกจัดการอยู่เบื้องหลัง โลกกำลังจะล่มสลายอยู่แล้ว แต่เราก็ยังมานั่งคุยกันเรื่องทีมนั้นทีมนี้ใช้ศาสตร์มืดกันอยู่เลย มันมีสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้น”