โลกกลมพรหมลิขิต! มิลเนอร์ถูกครูสมัยประถมแจกใบแดง

เจมส์ มิลเนอร์ ดาวเตะสารพัดประโยชน์ของลิเวอร์พูล ถูกคุณครูสมัยประถมของตัวเองไล่ออกในเกมเปิดรังเฉือน คริสตัล พาเลซ 4-3

รองกัปตันหงส์แดงถูก จอน มอสส์ เชิ้ตดำในเกมนี้ แจกสองใบเหลืองเป็นใบแดง โดยใบเหลืองที่สองเกิดขึ้นในนาทีที่ 89 ในจังหวะที่เขาไปตัดฟาวล์ วิลฟรีด ซาฮา ปีกตัวจี๊ดของทีมเยือน

อย่างไรก็ดี เบื้องหลังเหตุการณ์นี้กลับมีเรื่องราวสุดบังเอิญซ่อนอยู่ เมื่อมีการเปิดเผยว่ามอสส์เคยเป็นคุณครูของมิลเนอร์ที่โรงเรียนประถมเวสต์บรูค

ยิ่งกว่านั้น มอสส์ยังรับหน้าที่เป็นโค้ชทีมฟุตบอลของโรงเรียนที่มิลเนอร์เป็นกัปตันด้วย โดยมีการแชร์ภาพยืนยันความสัมพันธ์ในอดีตของทั้งคู่สะพัดโลกโซเชียลมีเดีย

photo evidence Moss as coach and Milner as captain pic.twitter.com/VhhYlRWvwR — Foz (@chrisfozard) January 20, 2019