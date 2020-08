โรมาหายห่วง! เปโดรคอนเฟิร์มผ่าหัวไหล่ฉลุย

The surgery went well, I will be back soon. It was a pity not to win the FA Cup. Thank you all for your support 💪🏻👍🏻 🔵 / La operación ha sido un éxito, dentro de poco estaré de vuelta. Una lástima no ganar la FA Cup. Gracias a todos por vuestros mensajes de ánimo.

