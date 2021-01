โรนัลโด้มองค้อน! เปเลแก้ประวัติไอจีเป็นยิงเกิน 1,000 ลูก

เปเล ตำนานลูกหนังโลกชาวบราซิล ทำเอาโลกโซเชียลวิจารณ์อย่างหนัก เมื่อจัดการแก้ไขประวัติส่วนตัวในอินสตราแกรม ว่าทำประตูตลอดอาชีพค้าแข้งทั้งหมด 1,283 ประตู

ก่อนหน้านี้ คริสเตียโน โรนัลโด้ แนวรุกตัวเก่งของ ยูเวนตุส เพิ่งยิงประตูรวมตลอดอาชีพเป็น 758 ประตู แซงสถิติของ ไข่มุกดำ ที่ถูกบันทึกไว้ 757 ประตู ลงเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม กัปตันทีมชาติโปรตุเกสอาจต้องเหนื่อยเพิ่มอีกครั้งเมื่อ ตำนานดาวยิงแซมบ้าอัพเดทประวัติในอินสตราแกรมเป็นทำไปถึง 1,283 ประตู ซึ่งมากกว่าสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ถูกบันทึกไว้ของ โจเซฟ บิสคาน อดีตกองหน้าทีมชาติออสเตรีย ที่ทำไว้ 805 ประตู ในช่วงปี 1931-1955 เสียอีก

โดยหลังจาก เปเล อัพเดทประวัติไอจีของตัวเองกเกิดเสียงวิจารณ์ตามมามากมาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งคำถามและเหน็บแนมตำนานลูกหนังโลกรายนี้ว่านับรวมประตูจากเกมยิบย่อยเข้ามาด้วย

