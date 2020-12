โรนัลดินโญเผยแม่ติดโควิด-19, นอน ICU

โรนัลดินโญ อดีตจอมทัพบาร์เซโลนา เผย คุณแม่วัย 71 ของเขาติดเชื้อโควิด-19 และกำลังอยู่ในความดูแลของแพทย์ในแผนกผู้ป่วยวิกฤต (ICU)

บราซิลเป็นประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19ติดอันดับต้น ๆ ของโลก เฉพาะวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 25,000 คน และผู้เสียชีวิต 408 คน รวมเบ็ดเสร็จตอนนี้บราซิลมีผู้เสียชีวิตแล้ว 187,000 คน และมีผู้ติดเชื้อราว 8.7 ล้านคน

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe 🙏🏾