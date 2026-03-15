โรซีเนียร์บ่นผู้ตัดสินไม่หลบแข้งเชลซีรวมพลัง, ชี้ควรได้จุดโทษ

เลียม โรซีเนียร์ กุนซือ เชลซี ออกอาการไม่พอใจการทำงานของ พอล เทียร์นีย์ หลังเกมเปิดบ้านพ่าย นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 0-1 พร้อมชี้ว่าควรได้จุดโทษ
ทัพสิงห์บลูส์ ฟอร์มสะดุดต่อเนื่องในเกมลีก โดยพวกเขาไม่ชนะในสแตมฟอร์ด บริดจ์ สามเกมติดต่อกัน และทำให้มีแต้มตามหลัง แมนฯ ยูไนเต็ด และ แอสตัน วิลลา 3 คะแนนโดยแข่งมากกว่าหนึ่งนัด
ก่อนเกมมีจังหวะชวนงง และกลายเป็น Meme ไปทั่วโซเชียลมีเดีย เมื่อนักเตะเดินไปล้อมกลุ่มรวมพลัง โดยที่มี เทียร์นีย์ ยืนอยู่ตรงกลางวงอยู่อย่างนั้น
ซึ่ง โรซีเนียร์ เผยว่าการทำแบบนี้เป็นเพราะกลุ่มผู้นำทีมตัดสินใจที่จะแสดงความเคารพต่อการแข่งขัน และการรวมพลังใจ แม้ก่อนหน้านี้จะมีเสียงวิจารณ์ก็ตาม
“ผมอยากจะปกป้องนักเตะของผม” โรซีเนียร์ เผย
“ผมให้ความเคารพต่อการแข่งขัน นักเตะตัดสินใจว่าจะยืนล้อมรอบลูกบอล เพื่อให้เกียรติลูกบอล และ แสดงความเป็นหนึ่งเดียว และความเป็นผู้นำของทีม
“นั่นไม่ใช่การตัดสินใจของผม แต่มันเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้นำในทีมกับนักเตะ และการรวมพลัง นั้นก็ไม่ได้เป็นการไม่ให้เกียรติคู่แข่งแต่อย่างใด
“รู้ไหมว่าอะไรที่น่าทึ่งมาก?” โรเซเนียร์ กล่าว
“ก่อนเกมเราเข้าประชุมกับผู้ตัดสิน ผู้ช่วยของผมเข้าไปในห้องประชุม และสิ่งแรกที่เขาพูดถึงคือเรื่องการรวมพลังของพวกเรา”
“เขาพูดถึงตอนที่ผมเคยร้องเรียนว่าอาร์เซนอลเข้ามาอยู่ในแดนของเรา มันไม่ใช่โค้ชผู้รักษาประตูของอาร์เซนอลที่เข้ามาในครึ่งสนามของเรา และคนที่อยู่ในเกมวันนั้นที่อาร์เซนอลก็รู้ดีว่าทำไมผมถึงพูดแบบนั้น”
นอกจากนี้ โรซีเนียร์ เชื่อว่าพวกเขาควรได้จุดโทษในจังหวะที่ โคล พาลเมอร์ โดนนิค วอลเทอมาเดอ ปะทะล้มลง และวิจารณ์การทำหน้าที่ของ พอล เทียร์นีย์
“ถ้าพอลโฟกัสกับหน้าที่ของเขามากกว่านี้ ซึ่งก็คือการตัดสินใจให้ถูกต้อง วันนี้เราก็ควรจะได้จุดโทษ
“ผมไม่คิดว่าจะมีใครพูดได้ว่าโวลเทอมาเดอไม่ได้เตะ โคล พาลเมอร์ ล้มลงในเขตโทษ”
“ผมไม่ได้คุยกับพอล เพราะผมคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมในตอนนั้น แต่ผมจะติดต่อไปยัง PGMOL และจะพูดคุยกับทีมผู้ตัดสิน เพื่อพยายามทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่”