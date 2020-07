โยริสแจงเหตุโวยใส่ซนเพราะไม่ยอมไล่บอล

อูโก โยริส ผู้รักษาประตูท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เปิดเผยถึงสาเหตุที่เขากับซน ฮึง มิน มีปากเสียงกันช่วงพักครึ่ง ว่าเป็นเรื่องของเกมฟุตบอล และทุกอย่างเคลียร์กันได้เรียบร้อยแล้ว

สองผู้เล่นไก่เดือยทองถูกกล้องจับภาพได้ว่ามีปัญหากันก่อนเดินเข้าอุโมงค์ช่วงพักครึ่งระหว่างเกมพรีเมียร์ลีกที่เฉือนเอาชนะเอฟเวอร์ตันได้อย่างเฉียดฉิว 1-0 ก่อนที่ทั้งสองจะเคลียร์กันได้เรียบร้อยระหว่างทางเดินสู่ห้องแต่งตัว

