โมเมนต์ประทับใจ! ดร็อกบาใช้หนี้สิบปีเอ็มบัปเป้

ดิดิเยร์ ดร็อกบา เปิดเผยเรื่องราวที่น่าจดจำที่เขามีกับ คิลิยัน เอ็มบัปเป้ ในงานประกาศรางวัลบัลลงดอร์ 2019 ทำเอาผู้ที่มาร่วมงานและผู้ชมการถ่ายทอดสดต่างรู้สึกประทับใจไปตาม ๆ กัน

ตำนานดาวยิงเชลซีเล่าว่า เขาเคยปฏิเสธเด็กอายุ 10 ขวบคนหนึ่งที่ขอถ่ายภาพด้วย หลังจบเกม ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก ในปี 2009 ที่เปิดรังเสมอ บาร์เซโลนา 1-1 และกระเด็นตกรอบรองชนะเลิศด้วยกฎอเวย์โกล

ตอนนั้นเขาไม่มีอารมณ์จะคุยกับใครทั้งนั้น ด้วยความที่เขาผิดหวังกับผลการแข่งขัน และรู้สึกโมโหการทำหน้าที่ของ ทอม เฮนนิง โอเฟรโบ ผู้ตัดสินชาวนอร์เวย์ เขาจึงปฏิเสธคำร้องขอของเด็กคนนั้นไป

