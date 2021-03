โมดริชขึ้นแท่นแข้งโครเอเชียลงเล่นมากสุดตลอดกาล

ลูก้า โมดริช กองกลางมากประสบการณ์ของ เรอัล มาดริด ทำสถิติเป็นนักเตะที่ลงเล่นกับทีมชาติโครเอเชียมากที่สุดตลอดกาล

ห้องเครื่องวัย 35 ช่วยทีมตราหมากรุกเปิดบ้านเฉือนไซปรัส 1-0 ในเกมฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก และกลายเป็นนักเตะที่ลงเล่นกับทีมชาติมากที่สุดคนใหม่ทันที ด้วยสถิติ 135 เกม ทำลายสถิติของ ดาริโน เซอร์นา ที่ทำไว้ 134 เกม

สำหรับ โมดริชติดทีมชาติครั้งแรกในปี 2006 ทำได้ 16 ประตู จาก 135 เกม และช่วยทีมคว้ารองแชมป์โลก 2018

🥂 With a retrospective movie containing messages from seven Club 💯 members, a cake, and gifts, HNS and #Croatia internationals have celebrated @lukamodric10 record-breaking 1⃣3⃣5⃣th cap. It's a privilege to have such a captain!#Family #LM135 pic.twitter.com/TspIQrUlkg