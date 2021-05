โฟฟานา-เชาฮ์ดรี้ชูธงฉลองแชมป์เคียงข้างปาเลสไตน์

เวสลีย์ โฟฟานา และ ฮัมซา เชาฮ์ดรี้ สองนักเตะ เลสเตอร์ ซิตี้ ชูธงชาติแสดงจุดยืนเคียงข้าง ปาเลสไตน์ ในการฉลองแชมป์เอฟเอ คัพเมื่อคืนที่ผ่านมา

ความรุนแรงระหว่าง อิสราเอล และ ปาเลสไตน์ ยังคงปะทุอย่างต่อเนื่อง จากเหตุพิพาทในการแย่งพื้นที่กรุง เยรูซาเลม ที่เริ่มกลับมาปะทุตั้งแต่เดือนเมษายน ก่อนที่กองทัพทั้งสองฝ่ายได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีในเขตกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

โดย โฟฟานา และเชาฮ์ดรี้ ที่เป็นชาวมุสลิมทั้งคู่ แสดงจุดยืนของพวกเขาด้วยการนำธงชาติปาเลสไตน์มากางร่วมในการฉลองแชมป์เอฟเอ คัพของสโมสรหลังเฉือนเอาชนะเชลซี 1-0

Letter to Hamza Choudhury and Wesley Fofana, Leicester Football Club, who used the occasion of the FA cup triumph to show solidarity with the Palestinian people 🇵🇸🙏🏽✌🏽✊ @Wesley_Fofanaa @HamzaChoudhury1 @LCFC

