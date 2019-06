โป๊ะแตก! บุฟฟอนโพสต์ภาพขับรถแต่ฝืนกฎจราจร

จานลุยจิ บุฟฟอน โพสต์ภาพตัวเองขณะขับรถยนต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัว แต่เขากลับทำผิดกฎจราจรในหลายข้อ

มือกาววัย 41 เพิ่งกลายเป็นนักเตะไร้สังกัด หลังปฏิเสธสัญญาใหม่จาก ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ท่ามกลางความสนใจจาก ปาร์มา และ เบรสชา ที่อยากดึงตัวเขามาเฝ้าเสา

🇮🇹 L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso.

🇬🇧 Travel only has one rule don't come back the same as you left. Come back different. pic.twitter.com/TnEsPgNty1