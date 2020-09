โปรตุเกสสาขาสอง! วูล์ฟส์เปิดตัวชุดสามสุดจี๊ด

วูล์ฟส์ ถูกรุมแซวว่ากลายเป็นทีมชาติโปรตุเกสเต็มตัว หลังเปิดตัวชุดแข่งสามสีเลือดหมู

ก่อนหน้านี้ พวกเขาถูกขนานนามว่าเป็นทีมโปรตุเกสสาขาสองอยู่แล้ว หลังมีผู้เล่นสัญชาติโปรตุกีสในทีมถึง 9 ราย ประกอบด้วย รุย ปาตริซิโอ, รูเบน วินาเกร, รูเบน เนเวส, ดาเนียล โปเดนซ์, เจา มูตินโญ, เปโดร เนโต้, ดิโอโก้ โจต้า, ฟาบิโอ ซิลวา และ วิตอร์ เฟร์เรย์รา ขณะที่ นูโน เอสปิริโต้ กุนซือใหญ่ และทีมสตาฟฟ์ก็เป็นชาวโปรตุกีสทั้งหมด

ล่าสุดวูล์ฟส์ตอกย้ำภาพความเป็นโปรตุเกสขึ้นไปอีก เมื่อเปิดตัวชุดแข่งสามสีเลือดหมู ซึ่งละม้ายคล้ายคลึงกับสีชุดทีมฝอยทองมาก ๆ

แฟนบอลหลายคนจึงอดแซวทีมรักผ่านโซเชียลมีเดียไม่ได้ อาทิ เรากลายเป็นทีมชาติโปรตุเกสอย่างเป็นทางการแล้ว, เรากลายเป็นทีมชาติโปรตุเกสเต็มตัว มันเหมือนมาก ๆ เลย, วูล์ฟส์ไม่ใช่ทีมในอังกฤษอีกต่อไป พวกเขากลายเป็นทีมชาติโปรตุเกสไปแล้ว

