โทนี ดันน์ ตำนานแบ็คแมนฯ ยูฯ ชุดแชมป์ยุโรปเสียชีวิต

โทนี ดันน์ อดีตฟูลแบ็คชุดแชมป์ยูโรเปี้ยน คัพ ปี 1968 ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เสียชีวิตด้วยวัย 78 ปี ตามคำยืนยันจากเว็บไซต์สโมสร

แบ็คซ้ายชาวไอริชเป็นหนึ่งในขุนพลปีศาจแดง ยุคเซอร์แมตต์ บัสบี้ ในยุค 1960s และมีส่วนสำคัญในความสำเร็จของทีมช่วงดังกล่าว จากการลงสนามช่วยทีมไปทั้งสิ้น 535 นัด เป็นสถิติลงสนามมากที่สุดอันดับแปดของสโมสร

อ่านบทความต่อด้านล่าง

ดันน์ย้ายเข้ามาร่วมทีมปีศาจแดงตั้งแต่ปี 1960 และมีส่วนร่วมคว้าแชมป์เอฟเอ คัพ ในปี 1963 ซึ่งถือเป็นความสำเร็จแรกของเขากับแมนฯ ยูฯ ก่อนจะกลายเป็นตัวหลักของทีม ด้วยการพลาดลงสนามเพียง 6 นัดในลีก ตลอด 4 ฤดูกาลหลังจากนั้น

เขาคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษกับสโมสรอีกสองสมัยในปี 1965 และ 1967 รวมถึงแชมป์ยูโรเปี้ยน คัพ ในปี 1968 ซึ่งดันน์ได้ลงสนามทุกนัดในรายการนี้ รวมถึงนัดชิงชนะเลิศที่ชนะเบนฟิก้าด้วยสกอร์ 4-1

One of our greatest-ever full-backs. An integral part of the 1968 European Cup-winning side. A player who made 535 appearances in the red shirt of Manchester United.



Our heartfelt condolences go to the loved ones of Tony Dunne. May he rest in peace. pic.twitter.com/M8xYNdqMcU