โดนอีก! มือดีแอบพ่นป้ายหน้าแคร์ริงตันไล่ป็อกบา

ปอล ป็อกบา กองกลางตัวเก่งของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตกเป็นเป้าโจมตีอีกครั้ง หลังถูกแฟนบอลมือดีแอบพ่นข้อความขับไล่นักเตะออกจากสโมสร

มิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศส มักตกเป็นเป้าโจมตีของแฟนบอลมาตลอดเมื่อทีมผลงานไม่เข้าตา มาตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมา และที่เลวร้ายกว่านั้นคือเขาโดนเหยียดผิวในโลกโซเชียลหลังพลาดจุดโทษในเกมเสมอวูล์ฟส์เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ประกอบกับข่าวลือที่ว่าเรอัล มาดริด กำลังไล่าล่าคว้าตัวเขาอย่างหนัก อีกทั้งนักเตะเองก็ยอมรับว่าเขาต้องการย้ายออกจากทีมเพื่อหาความท้าทายใหม่เช่นกัน

ล่าสุด ป็อกบาตกเป้าโจมตีอีกครั้ง หลังมีแฟนบอลมือดีแอบมาพ่นสีเป็นข้อความ "Pogba Out" ใส่ป้ายหน้าแคร์ริงตัน สนามซ้อมของทีมในวันนี้

Photo: 'Pogba Out' has been spray-painted on a sign outside Carrington #mulive [sun via @MUnitedFR] pic.twitter.com/SvcC1SYy0C