โดนหน้าแต่เป่าแฮนด์บอล! เปารับผิดปล้นชัยชนะโรมา

โรมา เปิดเผยว่า ทีมงานผู้ตัดสินใจเกมยูโรปาลีก นัดเปิดบ้านเสมอกับ โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค 1-1 ยอมรับว่าตัดสินผิดพลาดในจังหวะให้จุดโทษ

หมาป่ากรุงโรมกำลังจะเก็บสามคะแนนในเกมนี้อยู่แล้ว แต่พวกเขากลับมาเสียจุดโทษในนาทีที่ 94 หลังผู้ตัดสินมองว่า คริส สมอลลิง ทำแฮนด์บอลในเขตโทษ ทั้งที่ความจริงแล้วบอลมันโดนหน้าของนักเตะ

สุดท้ายผู้มาเยือนจากเยอรมันซัดจุดโทษเข้าไป จัลโลรอสซีจึงชวดเก็บชัยชนะแบบสุดเจ็บปวด

#ASRoma’s management spoke to the match officials after the game and they admitted that the decision to award the penalty was a mistake. We respect and thank them for their genuine honesty and now we focus on the next game. #ForzaRoma pic.twitter.com/tyPZlJxMxE