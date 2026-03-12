โดนมองข้ามตลอด! เทรนต์ยก 'วัลเวร์เด้' คือแข้งที่ถูก Underrate มากสุดในโลก

เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ แบ็กขวา เรอัล มาดริด เชื่อว่า เฟเดริโก้ วัลเวร์เด้ เป็นนักเตะที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริงมากที่สุดในโลก หลังระเบิดฟอร์มกดแฮตทริกพาทีมถล่ม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้ายนัดแรก
ดาวเตะชาวอุรุกวัยซัดคนเดียวสามประตูเกมช่วยให้ ราชันชุดขาว กุมความได้เปรียบอย่างมากก่อนบุกไปเยือน เอติฮัต สเตเดี้ยม ในเลกสอง โดย TAA เผยว่าเขาไม่รู้สึกแปลกใจกับฟอร์มอันยอดเยี่ยมของแนวรุกชาวอุรุกวัย เพราะรู้จักเพื่อนร่วมทีมรายนี้เป็นอย่างดีมากตั้งแต่สมัยอยู่กับ ลิเวอร์พูล แล้ว
“แม้ตอนที่ผมยังเป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูล ผมก็ชื่นชมเขามาก และผมคิดว่าเขาคือนักเตะที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินจริงที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสัย” เทรนต์ กล่าว
“เมื่อคุณได้เล่นกับเขา คุณจะรู้ว่าเขาทุ่มเทให้ทีมมากแค่ไหน เขาวิ่งไล่ทุกพื้นที่ของสนาม และทุ่มเททุกอย่างให้ทีมเสมอ”
"ในฐานะผู้เล่น คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่คุณควรมีคือเพื่อนร่วมทีมสามารถพึ่งพาคุณได้เสมอ และเขาก็เป็นเช่นนั้นเสมอ เขาไม่เคยทำให้เราผิดหวัง"
"บางทีผู้คนอาจเริ่มพูดถึงเขาตอนนี้ แต่เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เขาอยู่ในระดับแนวหน้าของผู้เล่นกองกลาง"