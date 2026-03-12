Goal.com
สด
federico-valverde(C)Getty Images
สันติภพ เหลืองอ่อน

โดนมองข้ามตลอด! เทรนต์ยก 'วัลเวร์เด้' คือแข้งที่ถูก Underrate มากสุดในโลก

เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ แบ็กขวา เรอัล มาดริด เชื่อว่า เฟเดริโก้ วัลเวร์เด้ เป็นนักเตะที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริงมากที่สุดในโลก หลังระเบิดฟอร์มกดแฮตทริกพาทีมถล่ม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้ายนัดแรก

ดาวเตะชาวอุรุกวัยซัดคนเดียวสามประตูเกมช่วยให้ ราชันชุดขาว กุมความได้เปรียบอย่างมากก่อนบุกไปเยือน เอติฮัต สเตเดี้ยม ในเลกสอง โดย TAA เผยว่าเขาไม่รู้สึกแปลกใจกับฟอร์มอันยอดเยี่ยมของแนวรุกชาวอุรุกวัย เพราะรู้จักเพื่อนร่วมทีมรายนี้เป็นอย่างดีมากตั้งแต่สมัยอยู่กับ ลิเวอร์พูล แล้ว


แม้ตอนที่ผมยังเป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูล ผมก็ชื่นชมเขามาก และผมคิดว่าเขาคือนักเตะที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินจริงที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสัย” เทรนต์ กล่าว

เมื่อคุณได้เล่นกับเขา คุณจะรู้ว่าเขาทุ่มเทให้ทีมมากแค่ไหน เขาวิ่งไล่ทุกพื้นที่ของสนาม และทุ่มเททุกอย่างให้ทีมเสมอ”

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Elche crest
Elche
ELC
Premier League
West Ham United crest
West Ham United
WHU
Manchester City crest
Manchester City
MCI

"ในฐานะผู้เล่น คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่คุณควรมีคือเพื่อนร่วมทีมสามารถพึ่งพาคุณได้เสมอ และเขาก็เป็นเช่นนั้นเสมอ เขาไม่เคยทำให้เราผิดหวัง"

"บางทีผู้คนอาจเริ่มพูดถึงเขาตอนนี้ แต่เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เขาอยู่ในระดับแนวหน้าของผู้เล่นกองกลาง"

โฆษณา
0