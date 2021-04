โดนทั้งคู่! ปรับ 'ลูกากู-ซลาตัน' คดีมีปากเสียงเกมมิลานดาร์บี้

สองนักเตะจากสองทีมแห่งเมืองมิลานโดนสมาคมฟุตบอลอิตาลีปรับจากกรณีที่มีปากเสียงกันในเกมมิลาน ดาร์บี้ เมื่อปลายเดือนมกราคม

สมาคมฟุตบอลอิตาลี (FIGC) สั่งปรับ ซลาตัน อิบราฮิโมวิช และโรเมลู ลูกากู จากกรณีที่ทั้งคู่มีปากเสียงกันในเกมมิลาน ดาร์บี้ เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

สองนักเตะซูเปอร์สตาร์ของวงการฟุตบอลอิตาลีมีการกระทบกระทั่งกันด้วยวาจาในเกมโคปปา อิตาเลีย รอบก่อนรองชนะเลิศ ที่อินเตอร์ มิลาน ชนะ เอซี มิลานไป 2-1 จนผู้ตัดสินต้องแจกใบเหลืองให้ทั้งคู่เพื่อสงบสติอารมณ์ช่วงท้ายครึ่งแรก

Tuttomercato สื่อดังของอิตาลีถอดคำพูดของทั้งสองคนไว้ดังนี้ โดย 'อิบรา' เปิดฉากฉะใส่ก่อนว่า "Go do your voodoo s***, you little donkey,” ซึ่งคำว่า voodoo หมายถึงพิธีทางศาสนาของคนผิวสี ขณะที่ little donkey คือคำด่าที่แปล่ว่า 'ไอ้โง่'

หลังโดนดูถูก ลูกากู จึงสวนกลับไปว่า "F*** you and your wife, you want to speak about my mother?” ซึ่งทำเอา อิบราฮิโมวิช หัวร้อนเช่นกัน

อ่านบทความต่อด้านล่าง

ล่าสุดทางสมาคมฟุตบอลอิตาลีได้พิจารณาสั่งลงโทษนักเตะทั้งสองรายเป็นการเพิ่มเติม โดยสั่งปรับอิบราฮิโมวิช 4,000 ยูโร ลูกากู 3,000 ยูโร สโมสรเอซี มิลาน 2,000 ยูโร และอินเตอร์ มิลาน 1,250 ยูโร จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ในแถลงการณ์ของสมาคมฟุตบอลอิตาลีระบุว่า ทั้งคู่มีพฤติกรรมที่ไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ใช้คำพูดที่ยั่วยุกัน และไม่ทำตามจริยธรรมของการเป็นนักกีฬา