เควิน เดอ บรอยน์ เพลย์เมกเกอร์ของแมนฯ ซิตี้ คว้ารางวัลนักเตะแห่งปีของพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล 2019/20

กองกลางเบลเยียมทำผลงานได้อย่างสุดยอดในซีซันที่ผ่านมา เมื่อมีส่วนร่วมกับประตูในลีกของเรือใบสีฟ้า 33 ลูก จากการลงเล่น 35 เกม แบ่งเป็น 13 ประตู กับ 20 แอสซิสต์

นั่นทำให้ดาวเตะวัย 29 เบียดตัวเต็งอีกรายอย่าง จอร์แดน เฮนเดอร์สัน กัปตันทีมลิเวอร์พูล ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีก คว้ารางวัลนักเตะทรงคุณค่าในปีนี้ไปครอง

ขณะที่รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมตกเป็นของ เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ และกุนซือยอดเยี่ยมตกเป็นของ เยอร์เก้น คล็อปป์ จากทีมหงส์แดง ซึ่งประกาศไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว

Introducing your 2019/20 @EASPORTSFIFA Player of the Season...



✨ 𝙆𝙚𝙫𝙞𝙣 𝘿𝙚 𝘽𝙧𝙪𝙮𝙣𝙚 ✨#PLAwards pic.twitter.com/I2EJPUPLz8