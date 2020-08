โซเซียดาดคอนเฟิร์ม ดาบิด ซิลบา ติดโควิด-19

เรอัล โซเซีบดาด แถลงยืนยัน ดาบิด ซิลบา จอมทัพคนใหม่ของสโมสร ติดเชื้อโควิด-19

อดีตกองกลางทีมชาติสเปนเพิ่งชูเสื้อเปิดตัวเป็นแข้งใหม่ของ ลา เรอัล หลังจากหมดสัญญากับ แมนฯ ซิตี้ หลังจบฤดูกาลที่ผ่านมา

ล่าสุดดาวเตะวัย 34 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19ในวันจันทร์นี้ และผลตรวจออกมาเป็นบวก แต่เขายังแข็งแรงดีและไม่ได้แสดงป่วยอาการใด ๆ ออกมา

อย่างไรก็ดี ไม่มีนักเตะโซเซียดาดคนไหนตกอยู่ในความเสี่ยง เพราะพวกเขายังไม่ได้ใกล้ชิดกับซิลบาแต่อย่างใด

โดยระหว่างนี้อดีตตัวรุกเรือใบสีฟ้าต้องแยกไปกักตัวจนกว่าเชื้อโควิด-19จะหมดไป ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลต่อการเตรียมทีมของ ลา เรอัล โดยตรง เพราะนั่นเท่ากับว่าเขาจะไม่มีเวลาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสโมสรใหม่

ℹ Real Sociedad informs that @21LVA has tested positive for COVID-19 in the test carried out at Policlínica Gipuzkoa. The player is asymptomatic and is self-isolating.#AurreraReala pic.twitter.com/5Rs8gamWsT