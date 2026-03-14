Scholes CarrickGetty/GOAL
สันติภพ เหลืองอ่อน

โซเชียลปั่นกันเอง! 'คาร์ริค'ยันไม่ซีเรียสกับความเห็น สโคลส์

ไมเคิล คาร์ริค เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาลดกระแสข่าวความขัดแย้งกับอดีตเพื่อนร่วมทีม พอล สโคลส์ หลังอีกฝ่ายโพสต์ข้อความวิจารณ์ทีมอย่างรุนแรงบนโซเชียลมีเดีย

สโคลส์ ออกมาโพสต์หลังจบเกมที่ ปีศาจแดง บุกพ่าย นิวคาสเซิล ว่า “ไมเคิลมีบางอย่างที่พิเศษแน่นอน… เพราะยูไนเต็ดเล่นห่วยมาตลอด 4 เกมหลัง” ก่อนจะลบโพสต์ดังกล่าว และชี้แจงภายหลังว่า “ไม่ได้ตั้งใจจะดูหมิ่น” แต่อย่างใด

หลังถูกวิจารณ์อย่างหนัก อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษเปิดเผยว่าได้พูดคุยกับ คาร์ริค เป็นการส่วนตัวแล้ว ขณะที่กุนซือ ยูไนเต็ด ก็ยืนยันว่าไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องดังกล่าว

มันไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆ ไม่มีอะไรต้องพูดถึง” คาร์ริค กล่าว

นี่คือสถานการณ์ปัจจุบันของโซเชียลมีเดีย แคปชั่นและคำคมต่างๆ มันสามารถตีความได้หลายแบบ”

"สิ่งต่างๆ อาจถูกนำไปตีความจากสุดขั้วหนึ่งไปสู่อีกสุดขั้วหนึ่งได้เลย มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ ผมไม่กังวลกับมัน และผมก็ไม่ได้ทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ด้วย"

