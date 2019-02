ตัดสินได้ดี! โซลารีบอกชัด"ผมเชื่อมั่นในVAR"

ซานติอาโก้ โซลารี เฮดโค้ช เรอัล มาดริด เชื่อว่าผู้ตัดสินทำหน้าที่ถูกต้องแล้วที่ปฏิเสธประตูของ นิโคลัส ตายาฟิโก้ กองหลังของ อาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัม หลังจากที่ดู VAR

ราชันชุดขาว บุกสยบทีมดังแดนกังหัน 2-1 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้ายเลกแรก โดยเกมนี้มีจังหวะที่เจ้าถิ่นพลาดประตูขึ้นนำในนาที 37 จากลูกเตะมุมเปิดมา มัทไธส์ เดอ ลิกต์ ได้โหม่งจังหวะแรก ติโบต์ กูร์ตัวส์ รับบอลหลุดมือไปเข้าทาง ตายาฟิโก้ โหม่งซ้ำเข้าประตู ทว่าผู้ตัดสินดู VAR แล้วบอกว่า ดูซาน ทาดิช ที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปรบกวนการเล่นของผู้รักษาประตู

โดยกุนซือราชันชุดขาวยอมรับว่าไม่เห็นจังหวะดังกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เชื่อว่าผู้ตัดสินทำหน้าที่ได้ถูกต้องแล้วเพราะมีการดู VAR

"เราไม่มีองค์ประกอบอะไรมาช่วยตัดสิน เราไม่มีจอภาพแต่ผู้ตัดสินมี เราเชื่อมั่นในสิ่งที่ VAR หรือผู้ตัดสินพูด" โซลารี กล่าว

"ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราเจอเกมที่ยาก แต่เรารู้วิธีการเล่นเกมแบบนี้ รู้ว่าต้องจัดการกับมันอย่างไร แม้จะเจอเกมยากแต่เราก็ยิงประตูและสร้างโอกาสได้"

"เราทุ่มเทเต็มที่และนั่นแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของนักเตะและทีมของเรา"

VAR in the UCL: in the 38th minute of the Ajax v Madrid first leg, Nicolás Tagliafico’s headed goal was ruled out following a VAR review. The referee identified that Tagliafico’s team-mate Dušan Tadić was in an offside position and interfering with the goalkeeper - pic.twitter.com/sPtZFd6YiB