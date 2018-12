โซลชา: อย่าให้ทีมไหนทำงานหนักกว่าแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เด็ดขาด

โอเล กุนนาร์ โซลชา รักษาการณ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เตือนผู้เล่นของเขาว่าต้องไม่ยอมให้ใครมาทำงานหนักไปกว่าทีมของตัวเอง หลังเอาชนะคาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ไปได้ท่วมท้นในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันเสาร์

โซลชาเป็นศิษย์เก่าคนที่สองของเซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ที่ได้รับโอกาสคุมทีมปีศาจแดงต่อจากกุนซือที่ถูกปลด โดยไรอัน กิ๊กส์ เคยรับหน้าที่ต่อจากเดวิด มอยส์ ช่วงปลายฤดูกาล 2013-14 ส่วนโซลชามาดูแลทีมต่อจากโชเซ มูรินโญ ที่ถูกปลดไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีเกมบุกเยือนอีกหนึ่งทีมเก่าของเขาเป็นเกมแรก

ยูไนเต็ดดาหน้าบุกใส่เจ้าบ้านอย่างคึกคัก ออกนำเร็วตั้งแต่นาทีที่ 3 จากฟรีคิกสุดเฉียบของมาร์คัส แรชฟอร์ด ตามด้วยลูกยิงไกลสุดโหดของอันเดร์ เอร์เรรา แม้จะมาเสียจุดโทษให้วิคเตอร์ คามาราซา ยิงตีตื้น แต่อีกแค่สามนาที อองโตนี มาร์กซิยาล ก็เอาคืนด้วยจังหวะต่อบอลเข้าทำสุดสวย นำ 3-1 ตั้งแต่จบครึ่งแรก ก่อนที่เจสซี ลินการ์ด จะมาบวกเพิ่มอีกสองในครึ่งหลัง ให้ทีมเอาชนะด้วยสกอร์มโหฬาร 5-1

