โคโลญจน์ไว้อาลัย'แพะ'ประจำสโมสรรุ่นที่ 8

เอฟซี โคโลญจน์ ไว้อาลัยต่อการจากไปของ เฮนเนส แพะประจำสโมสรรุ่นที่ 8

ฮานเนสทำหน้าที่เป็นมาสค็อตของโคโลญจน์มาตั้งแต่ปี 2008 ก่อนจะปลดระวางไปในปี 2019 เนื่องด้วยเหตุผลทางสุขภาพ ก่อนล่าสุดเฮนเนสจะเสียชีวิตลงแล้วในวัย 14 ปี

"เราจะคิดถึงนาย เฮนเนสรุ่นที่ 8" แถลงการณ์ของโคโลญจน์

"หลับให้สบายนะ เฮนเนส"

We are going to miss you, Hennes VIII.



Our loveable goat, who was #effzeh mascot from 2008 until 2019, had to be put down due to health reasons. He was 14 years old.



Rest in peace, Hennes! 😢 ❤ pic.twitter.com/3P77QkujGf