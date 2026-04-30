โครินเธียนส์เล็ง “บิสโซลี” คืนบ้านเกิด แต่ติดนโยบายเน้นตัวฟรีเอเย่นต์

รายงานจาก UOL Esporte โดยผู้สื่อข่าว Fábio Lázaro เปิดเผยว่า โครินเธียนส์ ทีมดังของบราซิลกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเบื้องต้นเพื่อคว้าตัว กิลเยร์เม บิสโซลี กองหน้าฟอร์มแรงของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กลับไปค้าแข้งในประเทศบราซิล
อย่างไรก็ตาม ดีลนี้ยังมีอุปสรรคสำคัญ เนื่องจากนโยบายของโครินเธียนส์ในปัจจุบันมุ่งเน้นการคว้าผู้เล่นแบบไม่มีค่าตัวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายลดเพดานเงินเดือน ขณะที่บิสโซลียังมีสัญญากับบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายน ปี 2028
รายงานจากสื่อดังแซมบ้าระบุว่า การติดต่อเริ่มต้นจากเอเย่นต์ของบิสโซลีที่เคยยื่นข้อเสนอไปยังผู้บริหารโครินเธียนส์ ตั้งแต่ก่อนที่ เฟอร์นันโด ดินิซ กุนซือคนปัจจุบันจะเข้ามารับงาน แต่ในช่วงเวลานั้น ความสนใจถูกปฏิเสธภายใต้นโยบายของอดีตกุนซือ โดริวัล จูเนียร์ ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการร่วมงานกับนักเตะที่มีเอเยนต์ร่วมกันกับเขา
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปภายใต้การคุมทีมของดินิซ ซึ่งมีแผนเสริมทัพในตลาดนักเตะเดือนกรกฎาคมนี้ โดยเน้นผู้เล่นแนวรุก ไม่ว่าจะเป็นตัวริมเส้นหรือกองหน้าที่ค้าแข้งอยู่ต่างประเทศ
ถึงกระนั้น โครินเธียนส์ยังคงให้ความสำคัญกับโครงสร้างค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการมองหาผู้เล่นฟรีเอเย่นต์เป็นหลัก ทำให้ดีลของบิสโซลีที่ยังมีค่าตัวและสัญญาระยะยาว อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ง่ายสำหรับพวกเขาในเวลานี้
สำหรับ กิลเยร์เม บิสโซลี ย้ายมาอยู่กับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในช่วงต้นปี 2024 และสร้างผลงานยิงกระฉูดมีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์ไทยลีก 3 สมัยติด และจ่อคว้าดาวซัลโวของลีก 2 สมัยติดด้วย