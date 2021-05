โครส ถึง เมาท์ : ผมหลับสบายดี โชคดีกับการเข้าชิงฯครั้งแรก

โทนี โครส กองกลางเท้าชั่งทอง เรอัล มาดริด โต้กลับ เมสัน เมาท์ มิดฟิลด์ เชลซี โดยบอกว่าเขายังหลับสบาย และขอให้โชคดีกับการเข้าชิงฯ ครั้งแรก

หลังเกมที่ทัพสิงห์บลูส์เขี่ยราชันชุดขาวแชมป์ 13 สมัยตกรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ ลีก เมาท์ ได้ให้สัมภาษณ์พาดพิงไปถึงดาวเตะทีมชาติเยอรมันที่เคยบอกไว้ก่อนเกมที่ทั้งสองทีมพบกันว่าไม่เคยมีใครทำให้เขาเจ็บใจจากการแข่งขันจนนอนไม่หลับ

โดย เมาท์ ได้บอกว่าแข้งราชันชุดขาวอาจถึงคราวนอนไม่หลับเข้าให้แล้วเมื่อเจอทีมของเขาเขี่ยตกรอบถ้วยยุโรป

ทว่าเมื่อได้เห็นโควตคำพูดของ เมาท์ หลังเกมดังกล่าว โครสได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ โดยบอกว่าเขายังหลับสบายดี และขอให้ เมาท์ โชคดีกับการเข้าชิงฯถ้วยบิ๊กเอียร์เป็นครั้งแรกในชีวิต

"ยังหลับสบายดีนะ แต่เยี่ยมมากเมื่อวันก่อน ยินดีด้วย ขอให้นายโชคดีกับการเข้าชิงฯแชมเปี้ยนส์ ลีก หนแรก" โครส โพสต์ผ่านทวิตเตอร์

ทั้งนี้ โทนี โครส ผ่านการคว้าแชมป์ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก มาแล้ว 4 สมัยด้วยกัน

Still sleeping ok. But well done yesterday. congrats. Good luck in your first CL final. https://t.co/XTbtIkCXys