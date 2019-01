โค้ชหญิงเยอรมันตอกนักข่าว"ฉันจัดทีมจากขนาดน้องชาย"

อิมเก้ วุบเบนฮอร์สต์ เทรนเนอร์หญิงของ บีวี คล็อปเปนเบิร์ก ทีมระดับดิวิชัน 5 ของเยอรมัน ตอกกลับนักข่าวขายเงิบกลางห้องแถลงว่า เธอจัดทีมลงแข่งโดยดูจากขนาดของน้องชายนักเตะ หลังถูกถามว่าเธอได้เตือนให้นักเตะใส่กางเกงเมื่ออยู่ในห้องแต่งตัวหรือไม่

วุบเบนฮอร์สต์เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นโค้ชหญิงคนแรกของลีกดิวิชัน 5 เมืองเบียร์ หลังได้รับการแต่งตั้งเข้ามาคุมทัพ บีวี คล็อปเปนเบิร์ก เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

"แน่นอนว่าไม่ได้เตือน ฉันเป็นมืออาชีพพอ ฉันเลือกนักเตะโดยดูจากขนาดอวัยวะเพศของพวกเขาล่ะ" วุบเบนฮอร์สต์ ตอบแบบเสียดสี

อ่านบทความต่อด้านล่าง

ทั้งนี้ วุบเบนฮอร์สต์เคยเป็นแข้งเยาวชนหญิงทีมชาติเยอรมัน ก่อนจะผันตัวมารับงานคุมทีมในปัจจุบัน

The first woman to manage in Germany's fifth tier, Imke Wubbenhorst, responded to a journalist asking if her players "put pants on" before she enters the dressing room.



Happy to announce I have a new hero. pic.twitter.com/k5Q4Q10kLj — Sophie Levin (@sophielevin11) January 18, 2019