โกหกเก่ง! ลูกากูโต้ข่าวทะเลาะป็อกบาปมยิงจุดโทษ

โรเมลู ลูกากู ดาวยิงแมนฯยูฯ ออกโรงโต้ข่าวที่ว่า เขาทะเลาะกับ ปอล ป็อกบา ปมยิงจุดโทษในเกมเปิดรังเฉือนเซาแธมป์ตัน 3-2

The Sun รายงานว่า กองหน้าเบลเยียมไม่พอใจมิดฟิลด์เฟร้นช์แมนที่ไม่เปิดโอกาสให้เขาทำแฮททริคจากลูกจุดโทษ แต่กลับเลือกยิงเองและซัดไปติดเซฟของนายด่านนักบุญแดนใต้ ทั้งคู่จึงมีปัญหาโต้เถียงกันในห้องแต่งตัวหลังจบเกม ร้อนถึง โอเล กุนนาร์ โซลชา ต้องรีบเข้ามาห้ามศึก

อย่างไรก็ดี หอกวัย 25 ออกมายืนยันแล้วว่า มันไม่ใช่ความจริง พร้อมซัดสื่อที่ลงข่าวนี้ว่าโกหกทั้งเพ

When the hate don’t work they start telling lies...