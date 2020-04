แฮปปี้เอนดิ้ง! มุลเลอร์ปักหลักบาเยิร์นต่อสัญญาใหม่

บาเยิร์น มิวนิค แถลงยืนยัน โธมัส มุลเลอร์ ต่อสัญญากับสโมสรออกไปถึงปี 2023 แล้ว

เดิมทีแนวรุกวัย 30 เหลือสัญญาในถิ่น อัลลิอันซ์ อารีนา ถึงปี 2021 เท่านั้น ก่อนล่าสุดเขาจะตกลงปลงใจยืดสัญญากับทีมออกไปอีก 2 ปี

"ทั้งสองฝ่ายเซ็นสัญญาด้วยความรู้สึกที่ดีมาก ๆ ผมมั่นใจว่าเราจะประสบความสำเร็จต่อไป" ดาวเตะชาวเยอรมัน เปิดใจผ่านเว็บไซต์สโมสร

"ตัวเลือกแรกสำหรับผมคือการต่อสัญญากับบาเยิร์น และสโมสรก็รู้สึกแบบเดียวกัน ผมอยู่กับบาเยิร์นมา 2 ใน 3 ของเวลาในชีวิต คุณจึงพูดไม่ได้ว่าผมร่วมทางกับสโมสร หรือ สโมสรร่วมทางกับผม เพราะเราต่อสู้ร่วมกันต่างหาก"

"สำหรับผม สโมสรไม่ใช่แค่นายจ้าง มันคือความหลงใหลของผม ผมมีความสุขที่จะได้อยู่ที่นี่นานกว่าเดิมอีก 2 ปี และผมจะทุ่มเทพลังทั้งหมดในสนาม"

ทั้งนี้ มุลเลอร์ก้าวขึ้นมาจากอะคาเดมีของบาเยิร์นตั้งแต่ปี 2008 ช่วยทีมคว้าถาดแชมป์บุนเดสลีกา 8 สมัย, เดเอฟเบ โพคาล 5 สมัย และ ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก 1 สมัย

✍️ @esmuellert_ has extended his contract with #FCBayern until 2023.#Müllered2023 pic.twitter.com/Aq0IRsZ2qj