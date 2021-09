แฮนด์บอลก่อน! คาดโทษเปา อนุสรณ์ ให้ประตูชลบุรีขึ้นนำเมืองทอง

คณะวินัยฯ สั่งคาดโทษเปา อนุสรณ์ หลังทำหน้าที่บกพร่อง ให้ประตูแรก ชลบุรี ในเกมบุกเจ๊า เมืองทอง 3-3 ทั้งที่มีการทำแฮนด์บอลเกิดขึ้นก่อน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท นำโดย พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน เป็นประธานในการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ครั้งที่ 33/2564 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

ตามที่ สื่อมวลชนและสังคมออนไลน์ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้ตัดสินในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ “ไฮลักซ์ รีโว่ ไทยลีก” (ไทยลีก 1) คู่ระหว่างสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด กับ สโมสรชลบุรี เอฟซี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท ได้ทำการพิจารณาการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินคู่ดังกล่าว ดังนี้

เหตุการณ์ที่ 1 นาทีที่ 09.38 เป็นจังหวะแฮนด์บอลของผู้เล่นสโมสรชลบุรี เอฟซี ในกรอบเขตโทษ แต่ผู้ตัดสินไม่ได้มีการเช็ค VAR รวมถึงเจ้าหน้าที่ VAR ไม่ส่งสัญญาณถึงผู้ตัดสินเพื่อให้มีการเช็ค VAR ในจังหวะแฮนด์บอลดังกล่าว ทำให้สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ไม่ได้ลูกจุดโทษ

ผลการพิจารณาเหตุการณ์ที่ 1 นายอนุสรณ์ หนูแก้ว ผู้ตัดสิน ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง เนื่องจากมือและแขนของผู้เล่นสโมสรชลบุรี เอฟซี อยู่แนบชิดร่างกาย ไม่ได้ทำให้ร่างกายใหญ่ขึ้นโดยไม่เป็นธรรมชาติ ส่วนนายฑีธิชัย นวลจันทร์ ผู้ช่วยผู้ตัดสิน VAR ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง ได้ทำการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเป็น 1 ใน 4 ประเด็นที่ VAR จะเข้าทำการแทรกแซง เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ในเขตโทษ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ช่วยผู้ตัดสิน VAR ต้องช่วยในการตัดสินของผู้ตัดสินจากการตรวจสอบยืนยันตามการตัดสินใจของผู้ตัดสินไม่เป็นการแฮนด์บอล เป็นไปตามหลักการของ VAR และกติกาข้อ 12 Not every touch of a player’s hand/arm with the ball is an offence. When the arm/hand is close to the body.

นอกจากนี้ยังมีการร้องเรียนจากสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด จากเหตุการณ์นาทีที่ 22.21 จังหวะแฮนด์บอลของผู้เล่นสโมสรชลบุรี เอฟซี บริเวณริมเส้นข้างสนาม และเป็นจังหวะต่อเนื่องส่งผลทำให้เกิดการทำประตูที่ 1 ของสโมสรชลบุรี เอฟซี ผู้ตัดสินได้มีการเช็ค VAR ในจังหวะการทำประตู จากการยกธงล้ำหน้าของผู้ช่วยผู้ตัดสินเท่านั้น แต่ไม่มีการเช็คจังหวะแฮนด์บอลก่อนหน้านั้น

ผลการพิจารณาเหตุการณ์ที่ 2 ลงโทษ นายอนุสรณ์ หนูแก้ว ผู้ตัดสิน ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ให้ลงโทษตามบทลงโทษหมวดที่ 9 ลักษณะโทษ ข้อ 57 (2) ภาคทัณฑ์ เนื่องจากผู้ตัดสินไม่ลงโทษในกรณีที่มีการกระทำผิดกติกาอย่างชัดเจน ซึ่งจากคลิปเหตุการณ์เห็นได้ว่าผู้เล่นสโมสรชลบุรี เอฟซี ทำตัวให้ใหญ่ขึ้นผิดธรรมชาติจึงเป็นการทำแฮนด์บอล

ส่วนกรณีสโมสรชลบุรี เอฟซี ทำประตูได้นั้น ผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงแจ้งเป็นการล้ำหน้า แต่หลังจากผู้ช่วยผู้ตัดสิน VAR ได้ตรวจสอบว่าไม่เป็นการล้ำหน้า ผู้ตัดสินจึงให้เป็นประตูกับสโมสรชลบุรี เอฟซี แต่ไม่ได้ย้อนกลับไปตรวจสอบกรณีแฮนด์บอล

เนื่องจากหลักเกณฑ์ VAR ให้ตรวจสอบได้ก็ต่อเมื่อจุดเริ่มต้นของการรุก หมายความว่า ถ้าผู้เล่นสโมสรชลบุรี เอฟซี ทำแฮนด์บอลแล้วส่งบอลให้เพื่อนร่วมทีมและไปทำประตู ในลักษณะนี้จะสามารถย้อนกลับมาเช็คได้ การย้อนกลับไปดู VAR ได้นั้นจะต้องเป็นการเล่นต่อเนื่องกันจากจังหวะแฮนด์บอลจนไปถึงจังหวะการทำประตูได้ จะสามารถเช็ค VAR ได้ แต่ในกรณีหลังจากที่ผู้เล่นสโมสรชลบุรี เอฟซี ทำแฮนด์บอลแล้ว ลูกบอลนั้นได้มีการเปลี่ยนการครอบครองโดยผู้เล่นสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เพราะฉะนั้นในเรื่องจุดเริ่มต้นของการรุกของผู้เล่นสโมสรชลบุรี เอฟซี สิ้นสุดลง VAR จึงไม่สามารถช่วยในการตัดสินในประเด็นนี้ได้