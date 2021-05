แฮตทริก! แมนฯ ซิตี้ผงาดคว้าแชมป์ลีกทั้ง 3 รุ่น

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ชุดใหญ่, U23 และ U18 ต่างคว้าแชมป์ลีกมาครองอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

ขุนพลเรือใบสีฟ้าชุดใหญ่ เพิ่งการันตีการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดมาครองเป็นสมัยที่ 7 ของพวกเขาอย่างเป็นทางการ หลังแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด รองจ่าฝูงเปิดบ้านพ่ายต่อเลสเตอร์ ซิตี้ 1-2 เมื่อคืนที่ผ่านมา

โดยก่อนหน้านั้นสามสัปดาห์ ทีมชุด U23 เพิ่งการันตีการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 2 โดยจบอันดับจ่าฝูงด้วยการมีอันดับเหนือกว่าทีมเชลซี U23 รองจ่าฝูงถึง 14 คะแนนด้วยกัน

และเมื่อคืนวันพุธนี้ แมนฯ ซิตี้ ชุด U18 เพิ่งการันตีการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก U18 นอร์ท หลังจากเอาชนะเบิร์นลีย์ในเกมสุดท้าย เฉือนแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U18 เข้าป้ายคว้าแชมป์มาครอง ทำให้ แมนฯ ซิตี้ กลายเป็นทีมแรกที่สามารถคว้าแชมป์ลีกมาครองได้ทั้งสามรุ่น

🏆 Premier League

🏆 Premier League 2

🏆 Premier League U18 North



Now that's what you call a hat-trick! 🙌



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/J7kQP12Au3