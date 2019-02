แสบ! เกรียนคีย์บอร์ดแก้วิกิพีเดีย "เกป้า" เป็นกุนซือเชลซี

เกป้า อาร์ริซาบาลาก้า ผู้รักษาประตูเชลซี ถูกแฟนบอลในโลกออนไลน์ จัดการแก้ไขประวัติในวิกิพีเดีย สารานุกรมออนไลน์ ให้เป็นเฮดโค้ชของทีม

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากความวุ่นวายในเกมนัดชิงชนะเลิศ คาราบาวคัพ ที่พ่ายแพ้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไปด้วยการดวลจุดโทษ 4-3 โดยในระหว่างช่วงต่อเวลาพิเศษ ผู้รักษาประตูเจ้าของค่าตัวแพงที่สุดในโลกมีอาการตะคริวขึ้น จนทำให้สิงโตน้ำเงินครามตัดสินใจว่าจะส่ง วิลลี กาบาเยโร ลงมาเฝ้าเสาแทน

อย่างไรก็ดี นายด่านชาวสเปนกลับดันไม่ยอมออกสนาม พยายามยืนยันว่าตัวเองยังเล่นต่อได้ จนทำเอากุนซืออย่าง เมาริซิโอ ซาร์รี ถึงกับออกอาการโมโหอย่างหนัก และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางหลังจบการแข่งขัน

แม้ทั้ง เกป้า และซาร์รี จะต่างออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเรื่องทุกอย่างเป็นเพียงความเข้าใจผิด และไม่มีปัญหาใดๆ ระหว่างกัน แต่ในโลกออนไลน์กลับมีการโจมตีมือกาววัย 24 ปี อย่างกว้างขวาง โดยมีแฟนบอลจำนวนหนึ่งถึงกับแก้ไขข้อมูลของเกป้าให้เป็นผู้จัดการทีมทันที จากพฤติกรรมที่ไม่เชื่อฟังโค้ชของเขา

ล่าสุด ทางวิกิพีเดียได้แก้ไขข้อทั้งหมดกลับมาเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามเดิมเรียบร้อยแล้ว

