แสบ! สื่อมาซิโดเนียเหนือตัดต่อมอบสัญชาติให้'แวร์เนอร์'

ติโม แวร์เนอร์ กองหน้าทีมชาติเยอรมัน ยังโดนล้อเลียนไม่เลิก เมื่อโดนสื่อในประเทศมาซิโดเนียเหนือตัดต่อรูปใส่บัตรประชาชนพร้อมมอบสัญชาติให้

หัวหอกจากเชลซี พลาดโอกาสทำประตูแบบจ่อในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก 2022 รอบคัดเลือก โซนยุโรป มีส่วนทำให้อินทรีเหล็กพ่ายมาซิโดเนียเหนือคารัง 1-2 และยังจังหวะดังกล่าวยังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์

โดยสื่อท้องถิ่นในประเทศมาซิโดเนียเหนือ ยังตามแซวดาวยิงสิงห์บลูไม่เลิก เมื่อตัดต่อภาพของเขาเข้ากับบัตรประชาชน เป็นการหยอกว่ามีส่วนสำคัญต่อชัยชนะครั้งนี้

ทั้งนี้ แวร์เนอร์ เจอปัญหาฟอร์มตกอย่างแรง หลังทำไปเพียง 5 ประตู ในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้

🇩🇪🇲🇰Talk about a bad day at the office...



A local newspaper created Timo Werner a Macedonian Identity Card for his services in last night's game.



The sort of pettiness we fully endorse. pic.twitter.com/AERQLhpUJ8