แสดงออกทางการเมือง! ลีกมาเลเซียสั่งแบนแข้งเมียนมาชูสามนิ้ว

เฮียน เทต อ่อง แข้งชาวเมียนมาของสลังงอร์ เอฟซี 2 ในลีกรองของมาเลเซีย ถูกลงโทษแบน 1 นัดจากกรณีชูสามนิ้วแสดงออกทางการเมือง หลังยิงประตูได้

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมลีกรองของมาเลเซียเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา เฮียน เทต อ่อง แข้งวัย 19 ปี ชาวเมียนมาของสลังงอร์ 2 ยิงประตูใส่ พีดีอาร์เอ็ม เอฟซี ก่อนที่เขาจะแสดงออกทางการเมืองด้วยการชูสามนิ้ว เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองต่อต้านรัฐประหารภายในประเทศเมียนมา

อย่างไรก็ตามหลังจบเกมดังกล่าวทางสโมสรสลังงอร์ได้ทำการตักเตือน เฮียน เทต อ่อง ไปเรียบร้อยแล้วถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสม

ล่าสุดคณะกรรมการวินัยของสมาคมฟุตบอลมาเลเซีย (FAM) มีบทลงโทษแบน เฮียน เทต อ่อง นักเตะของสลังงอร์ จำนวน 1 นัด โทษฐานแสดงสัญลักษณ์ทางการเมือง ทำให้เขาจะพลาดลงสนามช่วยทีมในเกมพบกับ เปรัก เอฟซี 2 ในวันที่ 2 เมษายนนี้

ทั้งนี้สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศเมียนมาทวีความรุนแรงขึ้นรายวัน ซึ่งก่อนหน้านี้มีนักเตะเยาวชนของทีมหงสาวดี ยูไนเต็ด เสียชีวิตจากการถูกทหารใช้ปืนยิง

Hein Htet Aung , a Burmese football player of Malaysian Selangor FC, was suspended a match for celebrating his goal by raising three finger salute sign against Myanmar coup.



“I received the penalty due to football‘s code of conduct. But I did it as it is with humanity ethics.” pic.twitter.com/rp7wojz7OO