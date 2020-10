แรชฟอร์ดปลื้มได้เครื่องราชฯ MBE จากการช่วยเหลือเด็กช่วงโควิด-19

ดาวยิงปีศาจแดงรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น MBE จากบทบาทผู้นำรณรงค์ช่วยเหลือเด็กช่วงล็อกดาวน์

มาร์คัส แรชฟอร์ด กองหน้าของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) จากบทบาทการช่วยเหลือเด็กยากไร้ในช่วงวิกฤติโควิด-19

เดิมทีรัฐบาลอังกฤษเตรียมยกเลิกโครงการอาหารกลางวันฟรีแก่เด็กนักเรียนกว่า 1.3 ล้านคนระหว่างช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ดาวยิงปีศาจแดงเป็นหนึ่งในบุคคลที่ออกมาเรียกร้องผ่านแคมเปญทางโซเชียลมีเดียให้รัฐบาลตัดสินใจใหม่ จนรัฐบาลเปลี่ยนความคิดในที่สุด นอกจากนี้เจ้าตัวยังร่วมมือมือกับองค์กรการกุศลระดมทุนช่วยค่าอาหารให้กับโรงเรียนต่างๆด้วย

"ผมรู้สึกเป็นเกียรติมาก ในฐานะเด็กผิวสีคนหนึ่งผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น MBE ตอนอายุ 22 ปี" แรชฟอร์ด กล่าว

"นี่เป็นช่วงเวลาที่พิเศษของผมและครอบครัว โดยเฉพาะคุณแม่ของผมที่เป็นคนสมควรได้รับรางวัลนี้อย่างแท้จริง"

ทั้งนี้ แรชฟอร์ด นับเป็นนักเตะ แมนฯยูไนเต็ด คนที่ 12 ที่เคยได้รับเครื่องราชฯชั้น MBE ต่อจาก วิฟ แอนเดอร์สัน, ปีเตอร์ เบียร์ดสลีย์, เอริค แฮร์ริสัน, เดวิด ฮีลี, เฮนริค ลาร์สสัน, จิม เลห์ตัน, ปีเตอร์ ชไมเคิล, เท็ดดี้ เชอร์ริงแฮม, น็อบบี้ สไตล์ส, เคซีย์ สโตนีย์ และ เรย์ วิลกินส์