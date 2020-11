แรชฟอร์ดคู่เบนเซมา! โอซิลจัดดรีมทีม 5 คนจาก 5 ชาติ

เมซุต โอซิล จอมทัพผู้ถูกลืมของอาร์เซนอล จัดดรีมทีม 5 คนจาก 5 ชาติ ประกอบด้วย อิตาลี, บราซิล, โครเอเชีย, ฝรั่งเศส และอังกฤษ โดยมีข้อแม้ว่าเลือกได้แค่ชาติละคนเท่านั้น

จอมทัพชาวเยอรมันเลือก จานลุยจิ บุฟฟอน (อิตาลี), มาร์เซโล (บราซิล), ลูก้า โมดริช (โครเอเชีย), คาริม เบนเซมา (ฝรั่งเศส) และมาร์คัส แรชฟอร์ด (อังกฤษ) โดยไม่มีชื่อเพื่อนร่วมสโมสรแม้แต่คนเดียว

ปัจจุบันโอซิลเหลือสัญญากับ เดอะ กันเนอร์ส ถึงแค่สิ้นสุดฤดูกาลนี้ และเขาคงโบกลาทีมแน่ ๆ เมื่อหมดสัญญา หลังไม่อยู่ในแผนทำทีมของ มิเกล อาร์เตต้า ถึงขนาดถูกตัดชื่อออกจากทีมชุดทำศึกพรีเมียร์ลีกและยูโรปา ลีก

Make your dream 5-a-side team only using one active player from each country!



My choices 👇🏼⚽️💥



🇧🇷 @MarceloM12

🇮🇹 @gianluigibuffon

🇫🇷 @Benzema

🇭🇷 @lukamodric10

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿@MarcusRashford